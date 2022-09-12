Контрнаступ ЗСУ набирає оберти. Наші військові не лише вибивають ворога з захоплених територій, а й продовжують знищувати його склади й особовий склад глибоко в тилу.

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Мелітополь зранку сколихнули вибухи

Як зазначив мер міста Іван Федоров, зранку ворога знову позбавили спокою. Вибухи наразі лунають у південній частині міста.

Сподіваємося, що Збройні Сили знову мінусують техніку та живу силу окупантів. Чекаємо на подробиці,

– додав він.

Минулої ночі у Мелітополі теж було неспокійно

Уночі 11 вересня "бавовну" підвезли до тимчасово окупованого Мелітополя. Місцеві мешканці спочатку повідомляли про один вибух, а потім уже розповідали, що чули цілих 5, якщо не більше. Тоді теж висловлювалося припущення про роботу ЗСУ по позиціях ворога. Офіційної інформації від захисників України на той момент не надходило.

Тієї ж ночі, але трішки раніше, повідомляли про вибухи у Євпаторії. Кримські телеграм-канали рясніли повідомленнями, що близько 01:53 відбулася доставка першої "бавовни". Про її поновлення повідомили вже об 03:17. Місцеві мешканці розповідали, що чули "хлопок", який супроводжувався вибуховою хвилею.

Крім того, вони мали можливість спостерігати у небі сліди. Як розповідають загарбники, то все була робота ППО. Цікаво, що ще через 20 хвилин ворогів нагнала ще одна вибухова хвиля.

Колаборантам у Мелітополі не солодко

Нагадаємо, що 8 вересня близько 06:00 підірвали будинок колаборанта юрія онищука. Як зазначив Іван Федоров, це перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів. Зауважимо, що сам онищук – псевдокерівник КП "Водоканал".

Невдовзі надійшло повідомлення про вибух у будинку ще однієї колаборантки. Він пролунав у помешканні ельвіри чернишової (кадирової). Зауважимо, що вона разом зі своїм сином допомагає окупантам підготуватися до псевдореферендуму.

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