Україна нібито посилила активність БПЛА

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував інформацію, яку поширюють у донецьких пабліках. У пабліках пишуть, що російські військові заявляють, що Україна начебто посилила активність БПЛА у Петровському районі Донецька.

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Військкори вважають, що ця тенденція буцімто говорить про те, що Україна готує контратакувальні дії на найближчих рубежах Донецька.



Росіяни вже готують себе до наступу ЗСУ на Донецьк / Фото з телеграму Цаплієнка

Що відбувається в окупованому Донецьку

Джерела у розвідці повідомили 24 каналу, що українські захисники 10 вересня, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт. Відтак, ЗСУ, ймовірно, на околицях Донецька.

На тлі повідомлень про те, що ЗСУ зайшли на територію Донецького аеропорту, з'явилася інформація і про те, що бойовики почали втікати. Наприклад, ватажок бойовиків денис пушилін покинув Донецьк.

Активне звільнення Харківщини і відступ росії спричинили справжню паніку серед прихильників бойовиків та їхніх квазіутворень. Тепер вони бояться, що ЗСУ прийдуть у Донецьк.

Ватажок бойовиків пушилін вирішив бодай якось заспокоїти місцеве населення і записав відео з Донецька. У такий спосіб він спробував довести, що нікуди не втік.

В Офісі Президента наголосили на важливості звільнення Донецька та Луганська. Зокрема, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що перелом у війні відбудеться, коли українські військові звільнять Луганськ і Донецьк.

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