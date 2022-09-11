На Луганському напрямку теж розгортаються активні бойові дії. Про це сказав радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дощ".

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Перелом у війні відбудеться, коли українські військові звільнять Луганськ і Донецьк,

– наголосив радник.

Після цього окупанти втечуть з Криму. За словами Подоляка, Криму як оборонного вузла немає.

Чи можуть бути мирні переговори з росією

Подоляк переконаний, що мирні переговори між Україною і росією можуть бути тільки після успішних територіальних досягнень ЗСУ. Тоді Україна виставить свої ультимативні та жорсткі вимоги.

Максимальна зачистка території

Подоляк наголосив, що ми повинні максимально зачистити територію України від окупантів. Зокрема, Херсонську, Запорізьку, Донецьку області тощо. Він ще раз підкреслив, що принциповими є Донецька та Луганська області, оскільки там все почалось.

На думку політика, далі сценарії розвитку подій можуть бути різними. Він не виключає, що в найближчі кілька місяців неочікувані події можуть статись в самій росії. Він навіть допустив повний розвал армії, втечі та регіональні претензії всередині країни.

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