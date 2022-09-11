На Луганском направлении тоже разворачиваются активные боевые действия. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

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Перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк,

– подчеркнул советник.

После этого оккупанты сбегут из Крыма. По словам Подоляка, Крыма как оборонного узла нет.

Могут ли быть мирные переговоры с россией

Подоляк убежден, что мирные переговоры между Украиной и россией могут быть только после успешных территориальных достижений ВСУ. Тогда Украина выдвинет свои ультимативные и жесткие требования.

Максимальная зачистка территории

Подоляк подчеркнул, что мы должны максимально зачистить территорию Украины от оккупантов. В частности, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую области и т.д. Он еще раз подчеркнул, что принципиальными являются Донецкая и Луганская области, поскольку там все началось.

По мнению политика, дальше сценарии развития событий могут быть разными. Он не исключает, что в ближайшие несколько месяцев неожиданные события могут произойти в самой россии. Он даже допустил полный развал армии, бегства и региональные претензии внутри страны.

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