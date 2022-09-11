Втеча ватажка бойовиків дениса пушиліна підігріває панічні настрої, повідомляє 24 канал. У місцевих чатах люди хвилюються через те, що події на фронті розвиваються не надто приємно для псевдореспублік та бойовиків.

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Які настрої в Донецьку

Чимало прихильників бойовиків продовжують кричати, що "паніки нема", "все за планом" тощо. Однак у чималої кількості людей з'являються цілком логічні питання – як росія, яка "своїх не кидає", могла втекти з територій, де так активно готувалася роздавати паспорти.

Крім того, після серії поразок окупантів на Харківщині у багатьох з'явилися питання – чи готовий Донецьк до зустрічі з ЗСУ. І тут цікавий момент. Прихильники бойовиків стверджують, що підкріплення у вигляді російської армії немає, хоча в кремлі так гарно розповідали казки про "стратегічний відступ" і перекидання сил на Донеччину.

Також виникають і питання до пушиліна. Людей цікавить, куди зник ватажок, але відповіді немає. Тому люди самі вирішують пакувати валізи.

Настрої в донецьких чатах / Скриншоти

Пушилін та іващенко зникли

Напередодні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ватажок бойовиків на Донеччині денис пушилін та маріупольський гауляйтер костянтин іващенко зникли. Хоча вони мали відвідати ганебний захід у драмтеатрі в Маріуполі, який самі ж окупанти і зруйнували.

Ще раніше джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що ЗСУ увійшли на територію Донецького аеропорту, а пушилін одразу ж втік з міста. Зараз ніхто не знає де він. Напередодні цієї втечі "адміністрація" бойовиків уже весь день не працювала. Бойовики, вочевидь, уже й самі не вірять в успіх російської армії, тому намагаються врятувати свої життя втечею.

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