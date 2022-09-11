Інформація від розвідки надійшла 10 вересня, коли повідомили, що ЗСУ, ймовірно, зайшли на територію Донецького аеропорту. Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – 11 вересня розповів деталі.

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За словами Андрющенка, пушилін мав бути у Маріуполі та взяти участь у "концерті" на кістах. Мовиться про цинічний захід, який провели окупанти біля місцевого драмтеатру, в якому росія вбила близько 300 людей.

Згодом пушилін та іващенко мали їхати у бік узбережжя. Водночас щось пішло не так.

Через те Іващенко теж нагострив лижі в бік Новоазовську, але його власна охорона прозоро натякнула що в Новоазовськ за теперішніх умов він поїде лише в труні. То, маріупольці, Костянтина пару днів не побачите. Запій,

– заявив Андрющенко.

Він додав, що наразі ніхто не знає, де ж втікач пушилін.

Зеленський анонсував звільнення Донеччини

Володимир Зеленський у зверненні 10 вересня привітав Лиман з днем міста й заявив, що вже невдовзі туди повернеться український прапор. Окрім того, президент наголосив: уся Донецька область буде вільною. Усі люди житимуть щасливо й у безпеці.

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