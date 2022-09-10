Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, ці повідомлення свідчать, що українські військові активізувалися не лише на Харківському напрямку. Контрнаступ ЗСУ триває і на Херсонщині. А тепер з'являються позитивні новини і з Донеччини. Зрозуміло, що окупанти такого не очікували.

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Такі повідомлення (про вхід ЗСУ в Донецький аеропорт та втечу пушиліна – 24 канал) – це потужно. Ми бачимо, що українські сили активізувалися не лише на Харківщині, але й на інших напрямках. І можуть мати непогані тактичні успіхи. Думаю, ворог такого не очікував, –

зазначив Мусієнко.

Росіяни шукають катери в Херсоні

Як наголошує Мусієнко, стратегія військового командування Україна почала давати свої плоди. Тут серйозно вплинув фактор деморалізації окупантів, який зараз чудово проявився. Вони буквально розвалюються під натиском Збройних Сил України.

Цікаво, що не надто високий бойовий дух в окупантів і під Херсоном. Деякі росіяни вже почали шукати моторні катери, щоб в разі розвалу оборони переплисти на інший берег Дніпра.

В них реально "сиплеться" структура командування та армія. Чув інформацію від деяких джерел, що окупанти вже питають у місцевих, чи є альтернативні шляхи виїзду з Херсона. Вони шукають човни, моторні катери. Кажуть, що це про всяк випадок. Ось такі тенденції. Там вже теж це відбувається, –

розповів Мусієнко.

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ЗСУ, ймовірно, увійшли до Донецького аеропорту