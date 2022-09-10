Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, эти сообщения свидетельствуют о том, что украинские военные активизировались не только на Харьковском направлении. Контрнаступление ВСУ продолжается и в Херсонской области. А теперь появляются положительные новости и из Донбасса. Понятно, что оккупанты такого не ожидали.

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Такие сообщения (о входе ВСУ в Донецкий аэропорт и побеге пушилина – 24 канал) – это мощно. Мы видим, что украинские силы активизировались не только в Харьковской области, но и на других направлениях. И могут иметь хорошие тактические успехи. Думаю, враг такого не ожидал,

– отметил Мусиенко.

Россияне ищут катера в Херсоне

Как отмечает Мусиенко, стратегия военного командования Украина начала приносить свои плоды. Здесь серьезно повлиял фактор деморализации оккупантов, который сейчас прекрасно проявился. Они буквально разваливаются под давлением Вооруженных Сил Украины.

Интересно, что не слишком высокий боевой дух у оккупантов и под Херсоном. Некоторые россияне уже начали искать моторные катера, чтобы в случае развала обороны переплыть на другой берег Днепра.

У них реально "сыпется" структура командования и армия. Слышал информацию от некоторых источников, что оккупанты уже спрашивают у местных, есть ли альтернативные пути выезда из Херсона. Они ищут лодки, моторные катера. Говорят, что это на всякий случай. Вот такие тенденции. Там уже тоже это происходит,

– рассказал Мусиенко.

У оккупантов начинает разваливаться армия, – Мусиенко: смотрите видео

ВСУ, вероятно, вошли в Донецкий аэропорт