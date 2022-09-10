Відповідні дописи почали поширювати орієнтовно після 15 години 10 вересня. Відомо, що з 29 серпня триває наступ ЗСУ на багатьох напрямках.

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Українські чиновники публікують хрест

Залізний хрест за зимовий похід та бої – це єдина бойова відзнака армії УНР. Його вручали учасникам Першого зимового походу – рейду тилами більшовиків і білих у 1919 – 1920 році,

– мовиться в телеграм-каналі "Скринька Пандори".

Свій допис пояснив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Зокрема, він сказав, що "зимовий похід" ще попереду.

"Осінній похід – справа справжніх героїв України. Пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо героїв армії УНР, "лицарів ордену Залізного хреста". Пам'ятаємо Перший зимовий похід по тилах "білих" та "червоних", – написав Єрмак.

Також він сказав, що нашу історію не стерти й ми переможемо всіх ворогів.

Хрест опублікував глава Офісу Президента / Скриншот 24 каналу



Креативно розповів про наступ ЗСУ заступник Єрмака Кирило Тимошенко / Скриншот 24 каналу



До Офісу Президента долучився Олексій Кулеба / Скриншот 24 каналу

"Збройні сили України перейшли у контрнаступ на багатьох напрямках на півдні та сході нашої країни. Перемога буде за нами! Слава Героям!" – написав глава Київської обласної військової адміністрації.

Довідка. Перший зимовий похід відбувався з грудня 1919 по травень 1920 року. Тоді армія Української Народної Республіки пішла в тили більшовиків та білогвардійців. Історики вважають похід зразком партизанської війни та найгероїчнішою сторінкою воєнного мистецтва періоду Української революції. Тоді українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами.

Варто пригадати, що ЗСУ пішли в наступ 29 серпня. Станом на 9 вересня в ISW заявили, що ЗСУ звільнили з-під окупації близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини. За словами Володимира Зеленського мовиться про понад 30 населених пунктів Харківської області.

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