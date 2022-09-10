Відповідні дописи почали поширювати орієнтовно після 15 години 10 вересня. Відомо, що з 29 серпня триває наступ ЗСУ на багатьох напрямках.
Читайте також Спрацювала історія щодо Півдня, контрнаступ ЗСУ на Харківщині став несподіванкою, – оглядач
Українські чиновники публікують хрест
Залізний хрест за зимовий похід та бої – це єдина бойова відзнака армії УНР. Його вручали учасникам Першого зимового походу – рейду тилами більшовиків і білих у 1919 – 1920 році,
– мовиться в телеграм-каналі "Скринька Пандори".
Свій допис пояснив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Зокрема, він сказав, що "зимовий похід" ще попереду.
"Осінній похід – справа справжніх героїв України. Пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо героїв армії УНР, "лицарів ордену Залізного хреста". Пам'ятаємо Перший зимовий похід по тилах "білих" та "червоних", – написав Єрмак.
Також він сказав, що нашу історію не стерти й ми переможемо всіх ворогів.
Хрест опублікував глава Офісу Президента / Скриншот 24 каналу
Креативно розповів про наступ ЗСУ заступник Єрмака Кирило Тимошенко / Скриншот 24 каналу
До Офісу Президента долучився Олексій Кулеба / Скриншот 24 каналу
"Збройні сили України перейшли у контрнаступ на багатьох напрямках на півдні та сході нашої країни. Перемога буде за нами! Слава Героям!" – написав глава Київської обласної військової адміністрації.
Варто пригадати, що ЗСУ пішли в наступ 29 серпня. Станом на 9 вересня в ISW заявили, що ЗСУ звільнили з-під окупації близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини. За словами Володимира Зеленського мовиться про понад 30 населених пунктів Харківської області.
Дивіться також – Олександр Солонтай заявив, що у росіян завалився фронт, світ вражений діями ЗСУ: відео