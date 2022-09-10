Згідно з прогнозами аналітиків з Інституту з вивчення війни, невдовзі ЗСУ можуть просунутися максимально близько до Ізюма. Про це свідчить уже той факт, що 9 вересня їм вдалося досягнути околиць Куп'янська.

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Звільнили тисячі квадратних кілометрів Харківщини

Як зауважили укладачі звіту, станом на 9 вересня ЗСУ звільнили з-під окупації близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини. Цього вдалося досягнути завдяки успішній контрнаступальній операції в регіоні.

Наші військові не лише досягнули околиць Куп'янська, а й наступають на Ізюм. Роблять вони це з північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу. За попередньою інформацією, найближчими днями ЗСУ можуть перерізати ворогові наземні шляхи сполучення з цим містом.

Не виключають також аналітики, що захисникам України вдалося просунутися на північ від Грушівки. Вони рухаються у бік логістичного вузла окупантів у Великому Бурлуку, що на північному сході Харківської області.

Зеленський озвучив скромнішу цифру

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні був дещо скромнішим у цифрах. Він зауважив, що з 1 вересня вдалося звільнити з-під окупації понад 1000 квадратних кілометрів нашої держави. Водночас він зробив акцент на тому, що активні бойові дії на передовій продовжуються. І вже вдалося звільнити десятки населених пунктів.

Глава держави наголосив на тому, що ЗСУ, розвідка, а також СБУ ефективно працюють на кількох оперативних напрямках. Це й дозволило звільнити від ворожих бійців понад 30 населених пунктів на Харківщині.

За словами Зеленського, у частині цих сіл проводять перевірку та убезпечення території. Наші військові роблять все для того, щоб поступово взяти під контроль ще більше населених пунктів, а разом із цим гарантувати безпеку нашим громадянам.

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