Це дуже важливо, оскільки Куп'янськ – це центральний залізничний вузол у регіоні. Про це 24 каналу розповів військовий кореспондент видання The Kyiv Independent Ілля Пономаренко.
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Чому важливо деокупувати Куп'янськ
На думку Пономаренко, якщо наші війська зможуть деокупувати Куп'янськ, то це буде великий удар по інфраструктурі ворога.
Це буде величезний удар по російській логістиці, але не остаточний,
– зауважив військовий кореспондент.
Так, на Харківщині ще є певні логістичні ланцюги, які може використовувати російська армія, зокрема залізниця з Півночі на Південь через Старобільськ на Луганщині.
"Якщо ви хочете дізнатися, як розбити російську армію та позбавити її можливості продовжувати війну – просто дивіться на карту залізниці", – пояснив Пономаренко.
Пономаренко пояснив у чому важливість деокупації Куп'янська: дивіться відео
Що відбувається на Харківщині: останні новини
- Українські військові продовжують впевнено просуватися по всій лінії фронту. У Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав, що на Балаклійському напрямку ЗСУ досягнули успіхів. Тож ті населені пункти, які таки вдалося звільнити від ворога, вже проходять етап зачистки.
- Збройні Сили України звільнили Балаклію від російських окупантів. Після цього в деокупованому місці розпочалися фільтраційні заходи. Повідомляється, що мета заходів – "унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак".
- Наші захисники мають непогані шанси звільнити окрім Балаклії, ще й Куп'янськ. ЗСУ перекрили ключову дорогу, яка потрібна окупантам для того, аби доставляти їжу та боєприпаси до Ізюмського угруповання. Так, Ізюмське угруповання ворога перебуває у "котлі", адже з одного боку шлях перекрили ЗСУ, а з іншого – дві водні перешкоди, як от річка Оскол та Сіверський Донець.
- Вдалий контрнаступ українських військових на лінії Харків – Ізюм в росії обговорюють дуже активно. У росіян паніка – вони звинувачують у всьому російське командування.