Це дуже важливо, оскільки Куп'янськ – це центральний залізничний вузол у регіоні. Про це 24 каналу розповів військовий кореспондент видання The Kyiv Independent Ілля Пономаренко.

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Чому важливо деокупувати Куп'янськ

На думку Пономаренко, якщо наші війська зможуть деокупувати Куп'янськ, то це буде великий удар по інфраструктурі ворога.

Це буде величезний удар по російській логістиці, але не остаточний,

– зауважив військовий кореспондент.

Так, на Харківщині ще є певні логістичні ланцюги, які може використовувати російська армія, зокрема залізниця з Півночі на Південь через Старобільськ на Луганщині.

"Якщо ви хочете дізнатися, як розбити російську армію та позбавити її можливості продовжувати війну – просто дивіться на карту залізниці", – пояснив Пономаренко.

Пономаренко пояснив у чому важливість деокупації Куп'янська: дивіться відео

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