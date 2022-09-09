Окупанти на Харківщині в перехоплених нашою розвідкою розмовах вже розповідали, що їх беруть в оточення, а підмоги не буде. Тепер з'явився доказ, що її точно не буде.

До теми У росії проблеми з наступом: мобілізовані луганчани не хочуть воювати за Донеччину, – Британія

Кидають автомати і йдуть додому

Офіцер Анатолій Штефан опублікував відео, на якому окупанти, так звані "добровольці" з Луганська, сваряться між собою. Мовляв, нащо їм тепер це все, йти на смерть не хочуть. Їх посилають на підмогу в Куп'янськ, тобто на смерть. "Побєд" нема, як і героїзму.

Один погрожує, що кине автомат і піде додому. Разом з ними жінки, тримають їх за руки.

Також ще один чоловік розповідає, що всі знають, як вони машинами звозили награбоване з України: техніку, побутові речі, одяг, унітази.

Мобілізовані не хочуть воювати: дивіться відео

росія в пастці, воювати нема кому

Наша розвідка вже перехоплювала розмову, в якій російський військовий розповідав про реальний настрій солдатів та безглузде командування. росія кидає артилеристів командувати танкістами, через що серед військових росте обурення.

У розвідці Великої Британії розповідали, що українські військові продовжують просуватися відразу на кількох напрямках. І це ставить ворога перед вибором без фактичного вибору. Адже мовиться про подальшу поразку.

Чому росії буде кінець на Харківщині: дивіться відео