Наші розвідники вкотре перехопили істеричну розмову окупанта. Він розказує, як ЗСУ їх б'ють, куди б ті не переміщались.

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Окупанти "палатимуть" в кільці

Військовий росії, який перебуває на Харківщині розповів у перехопленій розмові, що ЗСУ взяли їх у кільце, а допомоги не буде. Очевидно, він говорить з другом чи може навіть й іншим окупантом. Бо той розказує йому, що десь якісь сили їм нібито мають прийти на допомогу. А той каже, що то тільки говорять, бо він перебуває на місці і ніяких додаткових сил нема.

Розповідає про випадок, коли їм йшли на підмогу, а їх підпалили. Той намагається все одно підбадьорити окупанта й далі йому фантазує про те, що йде підмога нібито, щоб розімкнути кільце, в яке їх беруть ЗСУ. А той каже, що нема вже кого розмикати, корпуса цілого нема. Тоді вже розрадник визнає, що підмогу, яка йшла, взяли в полон.

Ще окупант розповів, як потрапили в оточення ЗСУ, сусідній танк згорів. Каже, їм казали, що все чисто, вони спокійно йшли і тут їх почали обстрілювати. Тільки позицію поміняють, а по них вже стріляють. Все горить, вежі зриваються. Потім закріпились і прилетіла ракета, розбила окупантів. Вони стояли, а піхота зі спецназом втекли.

Контрнаступ ЗСУ

Фахівці американського Інституту вивчення війни розповіли чому росія не може визнати своєї поразки на Харківщині. Міноборони росії важко реагувати на несподівані українські операції, оскільки його інформаційна стратегія ґрунтується на зображенні російського вторгнення в Україну як легкої та безпомилкової операції.

ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів Харківщини. За прогнозами аналітиків зовсім скоро наші воїни зможуть відвоювати ще й Куп'янськ, що на Харківщині.

При цьому, вдалий контрнаступ українських військових на лінії Харків – Ізюм в росії обговорюють дуже активно. У росіян паніка – вони звинувачують у всьому російське командування.

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