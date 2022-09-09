Наши разведчики перехватили истерический разговор оккупанта. Он рассказывает, как ВСУ их бьют по ним, куда бы те ни перемещались.

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оккупанты будут "пылать" в кольце

Военный россии, который находится в Харьковской области, рассказал в перехваченном разговоре, что ВСУ взяли их в кольцо, а помощи не будет. Очевидно, он говорит с другом или может даже другим оккупантом. Ибо тот рассказывает ему, что какие-то силы им якобы должны прийти на помощь. Боец отвечает, что это только обещают, потому что он находится на месте и никаких дополнительных сил нет.

Рассказывает о случае, когда к ним шли на помощь, а их подожгли. Собеседник пытается все равно взбодрить оккупанта и дальше ему фантазирует о том, что якобы идет помощь, чтобы разомкнуть кольцо, в которое их берут ВСУ. А тот говорит, что уже некого размыкать, корпуса целого нет. Тогда уже утешитель признает, что идущую помощь взяли в плен.

Еще оккупант рассказал, как попали в окружение ВСУ, соседний танк сгорел. Говорит, им докладывали, что все чисто, они спокойно уходили, и тут их начали обстреливать. Только позицию поменяют, а по ним уже стреляют. Все горит, башни взрываются. Потом закрепились и прилетела ракета, разбившая подразделение. Они стояли, а пехота со спецназом скрылись.

Контрнаступление ВСУ

Специалисты американского Института изучения войны рассказали, почему россия не может признать своего поражения в Харьковской области. Минобороны россии тяжело реагирует на неожиданные украинские операции, поскольку его информационная стратегия основывается на изображении российского вторжения в Украину как легкой и безошибочной операции.

ВСУ освободили более 20 населенных пунктов Харьковской области. По прогнозам аналитиков совсем скоро наши военные смогут отвоевать еще и Купянск Харьковской области.

При этом удачное контрнаступление украинских военных на линии Харьков – Изюм в россии обсуждают очень активно. У россиян паника – они обвиняют во всем русское командование.

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