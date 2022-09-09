Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Там отмечают, что последний раз такую реакцию на действия военного командования фиксировали в мае, когда ВСУ уничтожили патонную переправу в Белогоровке.

Внимание Украинские войска, вероятно, деоккупируют Купянск в течение следующих 72 часов, – ISW

Украинские успехи на линии Харьков-Изюм создают разлом в российском информационном пространстве и подрывают доверие к российскому командованию до степени, которой не видно с момента неудачной переправы российской реки в середине мая,

– говорится в сообщении.

Молчание россии не на пользу

В отчете отмечают, что украинское командование заявило, что ВСУ продвинулись на 50 километров вглубь российских оборонных позиций к северу от Изюма 8 сентября, но министерство обороны россии не опубликовало ни одного заявления о продвижении Украины в Харьковской области.

Успехи Украины и молчание минобороны россии побудили многих российских военных экспертов критиковать и обсуждать неудачные попытки россии сохранить контроль над городом Балаклея,

– добавляют аналитики.

Раскол и среди "экспертов": как критикуют военное руководство за потерю Балаклеи

Некоторые эксперты утверждали, что российские силы полностью или частично вышли из балаклеи в надлежащем порядке, а другие в ужасе заявляли, что украинские силы выбили российское войско из населенного пункта.

Одни отмечали, что действовавшие в этом районе подразделения росгвардии не координировали свою оборону и не имели достаточных возможностей артиллерии, чтобы предотвратить украинские контратаки в регионе.

Также отмечают, что те же "эксперты" якобы предупреждали о предстоящем украинском контрнаступлении к северо-западу от Изюма за несколько дней до украинского наступления, мол, российское командование не подготовилось к "очевидным и предполагаемым" украинским контрнаступлениям.

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Другие признают, что украинские силы полностью переиграли российское военное командование в Балаклее. Были и те, кто поощрял россиян подождать с обсуждением российских потерь и воздержаться от критики, пока российские силы не стабилизируют линию фронта.

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