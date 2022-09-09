Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначають, що востаннє таку реакцію на дії військового командування фіксували у травні, коли ЗСУ знищили патонну переправу у Білогорівці.

Увага Українські війська, ймовірно, деокупують Куп'янськ протягом наступних 72 годин, – ISW

Українські успіхи на лінії Харків-Ізюм створюють розлом у російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування до ступеня, якого не видно з моменту невдалого переправи російського річки в середині травня,

– йдеться у повідомленні.

Мовчання росії не на користь

У звіті зазначають, що українське командування заявило, що ЗСУ просунулися на 50 кілометрів углиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма 8 вересня, але міністерство оборони росії не опублікувало жодної заяви щодо просування України в Харківській області.

Успіхи України та мовчання міноборони росії спонукали багатьох російських військових експертів критикувати та обговорювати невдалі спроби росії зберегти контроль над містом балаклія,

– додають аналітики.

Розкол і серед "експертів": як критикують військове керівництво за втрату Балаклії

Деякі експерти стверджували, що російські сили повністю або частково вийшли з балаклії в належному порядку, а інші з жахом заявляли, що українські сили вибили російське військо з населеного пункту.

Одні відзначали, що підрозділи росгвардії, які діяли в цьому районі, не координували свою оборону та не мали достатніх можливостей артилерії, щоб запобігти українським контратакам у регіоні.

Також зазначають, що ті ж "експерти" нібито попереджали про майбутній український контрнаступ на північний захід від Ізюма за кілька днів до українського наступу, мовляв, російське командування не підготувалося до "очевидних і передбачуваних" українських контрнаступів.

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Інші ж визнають, що українські сили повністю переграли російське військове командування в Балаклії. Були й такі, які заохочували росіян почекати з обговоренням російських втрат і утриматися від критики, доки російські сили не стабілізують лінію фронту.

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