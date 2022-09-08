Окупанти відмовляються їхати на першу лінію

Українські розвідники перехопили розмову окупанта, в якій російський військовий розповів про реальний настрій солдатів та безглузде командування.

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Солдат російської армії без особливого натхнення розповів, що їх готуються кинути на першу лінію. Та настрій окупанта пригнічений, оскільки прилетів дрон, який скинув гранату, внаслідок чого поранило його товаришів.

Російський військовий розповів, що його товариші поїхали без командира, який сховався в якомусь підвалі. Один був механік, а другий виконував роль командира та навідника.

Також окупант поскаржився на танк, який перестав стріляти, оскільки у стволі застряг снаряд. Загарбник переживає, щоб снаряд не вибухнув і ЗСУ не почули це, оскільки окупанти перебувають у зоні враження української артилерії.

Російський військовий зізнався, що він та його товариші не хочуть їхати на першу лінію.

Ну, коротше наші всі хочуть відмовитися від командира... Батальйону, всі екіпажі відмовитися, всі роти, тому що він безтолковий, він артилерист, він не танкіст ніх*я і йому пох*й на особовй склад,

– сказав окупант.

Він поскаржився на командира, що тому байдуже на поранених і загиблих. Зокрема, командир не доповідав про втрати керівництву.

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