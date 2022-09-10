ЗСУ продовжують ефективний контрнаступ по всій лінії фронту. І, як зазначають в Генштабі, вони знищують не лише живу силу ворога, а й склади, системи ППО та інші, важливі для окупантів, об'єкти.

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Ворог позбувся 20 складів

Упродовж минулої доби нашим військовим вдалося досягнути чималих успіхів. Мовиться не лише про звільнення з-під окупації територій. Вони ще й били по:

18 пунктах управління різного рівня;

районах зосередження живої сили ворога;

засобах протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби;

артилерійських підрозділах;

понад 20 складах з боєприпасами та паливом.

Вдалося досягнути цих результатів завдяки ракетним військам, а також артилерії наземних військ України.

Яка ситуація на фронті

Попри контрнаступ ЗСУ, російські загарбники не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Крім того, вони роблять все можливе для того, щоб утримувати контроль над тимчасово захопленими районами Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя та Миколаївщини.

Волинський і Поліський напрямки. Суттєвих змін не спостерігається.

Суттєвих змін не спостерігається. Сіверський напрямок. Окупанти завдали авіаударів як по цивільній, так і по військовій інфраструктурі.

Окупанти завдали авіаударів як по цивільній, так і по військовій інфраструктурі. З танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії загарбники відкривали вогонь по Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках.

Що стосується Південнобузького, то там вороги не припиняють обстріли уздовж усієї лінії зіткнення. Не минулося також і без розвідки з використанням БпЛА. У Генштабі зафіксували 36 таких вильотів з метою отримання необхідної для загарбників інформації.

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Нашим військовим вдалося відбити й низку атак ворога. Окупанти пробували просунутися у районах Зайцевого, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, а також Первомайського. Але досягнути успіху їм не вдалося.

Додамо, що упродовж останніх днів з-під окупації змогли звільнити понад тисячу квадратних кілометрів. Відомо про звільнені або взяті під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині. Напередодні у Генштабі зауважували, що в цій області ЗСУ вдалося просунутися вглибину на 50 кілометрів.

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