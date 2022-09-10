На тлі ефективного контрнаступу ЗСУ по всій лінії фронту, чергова зустріч "Рамштайн" дає додаткові надії. Мовиться про можливість отримати саме ту зброю, яка дозволить ще швидше й ефективніше вибивати ворога з рідної землі.

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Після "Рамштайну" нас очікують гарні новини

Під час ефіру з Марком Фейгіним радник Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що на нас очікують хороші новини. Але він відразу ж обмовився, що деталі повідомляти не має повноважень.

Прийшов час загадкових фраз. Звучатиме так – дуже хороші новини з "Рамштайна",

– наголосив Арестович.

За словами радника ОП, детальніше про надання військової допомоги можуть розповісти або партнери, або офіційні особи нашої держави. Водночас, припускає Арестович, подробиць узагалі можуть не озвучувати. І тут немає нічого дивного, адже можна влаштовувати несподіванки для окупантів.

Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто "персик"... спочатку ці новини на голову декому впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо,

– додав радник глави ОП.

Україна отримає більше зброї від США

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков у день "Рамштайну-5" провів зустріч з "великими друзями України". Мовиться про главу Пентагону Ллойда Остіна ІІІ, а також генерала Марка Міллі. Зауважимо, що Остін під час зустрічі оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. Мовиться про:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

чотири 105-міліметрові гаубиці та 36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів;

додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;

понад 5 тисяч протитанкових систем;

тисяча 155-міліметрових снарядів дистанційних протиброньових мін RAAM;

додаткові гранатомети та стрілецька зброя;

50 БМП;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

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