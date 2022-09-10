На тлі ефективного контрнаступу ЗСУ по всій лінії фронту, чергова зустріч "Рамштайн" дає додаткові надії. Мовиться про можливість отримати саме ту зброю, яка дозволить ще швидше й ефективніше вибивати ворога з рідної землі.
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Після "Рамштайну" нас очікують гарні новини
Під час ефіру з Марком Фейгіним радник Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що на нас очікують хороші новини. Але він відразу ж обмовився, що деталі повідомляти не має повноважень.
Прийшов час загадкових фраз. Звучатиме так – дуже хороші новини з "Рамштайна",
– наголосив Арестович.
За словами радника ОП, детальніше про надання військової допомоги можуть розповісти або партнери, або офіційні особи нашої держави. Водночас, припускає Арестович, подробиць узагалі можуть не озвучувати. І тут немає нічого дивного, адже можна влаштовувати несподіванки для окупантів.
Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто "персик"... спочатку ці новини на голову декому впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо,
– додав радник глави ОП.
Україна отримає більше зброї від США
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков у день "Рамштайну-5" провів зустріч з "великими друзями України". Мовиться про главу Пентагону Ллойда Остіна ІІІ, а також генерала Марка Міллі. Зауважимо, що Остін під час зустрічі оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. Мовиться про:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
- чотири 105-міліметрові гаубиці та 36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів;
- додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;
- 1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;
- понад 5 тисяч протитанкових систем;
- тисяча 155-міліметрових снарядів дистанційних протиброньових мін RAAM;
- додаткові гранатомети та стрілецька зброя;
- 50 БМП;
- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.
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