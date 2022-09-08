Тепер Пентагон детальніше розповів, що увійшло до цього пакету. Зокрема, там нові ракетні системи та інше.

До теми Блінкен розповів, що включає новий пакет військової допомоги від США на 675 мільйонів доларів

Що саме отримали ЗСУ

США скерували новий пакет на суму до 675 мільйонів доларів, щоб задовільнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Можливості в цьому пакеті включають:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

4 105-мм гаубиці та 36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;

додаткові високошвидкісні протирадіактивні ракети HARM;

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;

більше 5 тисяч протитанкових систем;

тисячу 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін RAAM;

додаткові гранатомети та стрілецька зброя;

50 БМП;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, Державний департамент повідомив Конгрес про наш намір виділити 2 мільярди доларів на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування. З них 1 мільярд доларів піде для зміцнення безпеки України та 1 мільярд доларів для 18 сусідів України з регіону.

У США наголосили, що продовжують працювати з союзниками, що задовольнити нові потреби України на полі бою.

Візит Блінкена до України

До Києва 8 вересня приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен. Саме він заявив, що США вирішили виділити Україні та 18 її європейським сусідами 2 мільярди доларів. Допомогу отримають країни, які "потенційно найбільше стикаються з ризиком майбутньої російської агресії".

Політолог Володимир Фесенко припускав, що несподіваний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України повинен вирішити низку завдань. Сторони можуть узгодити свої публічні позиції та продовжити діалог щодо майбутньої співпраці.

Зустріч Зеленського з Блінкеном: дивіться відео