Теперь Пентагон подробнее рассказал, что вошло в этот пакет. В частности, там новые ракетные системы и прочее.
Что именно получили ВСУ
США направили новый пакет на на сумму до 675 миллионов долларов, чтобы удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.
Возможности в этом пакете включают:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- 4 105-мм гаубицы и 36 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;
- дополнительные высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM;
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;
- 1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;
- более 5 тысяч противотанковых систем;
- тысячу 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин RAAM;
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 БМП;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Кроме того, Государственный департамент уведомил Конгресс о намерении выделить 2 миллиарда долларов на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование. Из них 1 миллиард долларов пойдет для укрепления безопасности Украины и 1 миллиард долларов для 18 соседей Украины из региона.
В США подчеркнули, что продолжают работать с союзниками, что удовлетворить новые потребности Украины на поле боя.