Теперь Пентагон подробнее рассказал, что вошло в этот пакет. В частности, там новые ракетные системы и прочее.

Что именно получили ВСУ

США направили новый пакет на на сумму до 675 миллионов долларов, чтобы удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.

Возможности в этом пакете включают:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

4 105-мм гаубицы и 36 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;

дополнительные высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM;

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;

более 5 тысяч противотанковых систем;

тысячу 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин RAAM;

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 БМП;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, Государственный департамент уведомил Конгресс о намерении выделить 2 миллиарда долларов на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование. Из них 1 миллиард долларов пойдет для укрепления безопасности Украины и 1 миллиард долларов для 18 соседей Украины из региона.

В США подчеркнули, что продолжают работать с союзниками, что удовлетворить новые потребности Украины на поле боя.