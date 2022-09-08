Державний секретар Ентоні Блінкен приїхав 8 вересня до Києва. Візит пов'язаний з новою великою військовою допомогою на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.

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Що отримає Україна

Блінкен зазначив, що допомога для 18 країн, яким потенційно може загрожувати росія, піде "на стримування та захист від нових загроз їхньому суверенітету та територіальній цілісності". Фінансування дозволяє купувати конкретне озброєння, на яке є запит.

Ця допомога ще раз демонструє нашу непохитну відданість майбутньому України як демократичної, суверенної та незалежної держави, а також безпеці союзників і партнерів у всьому регіоні,

– йдеться в повідомленні.

Фінансування доповнюється пакетом важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки. Для України він становить 675 мільйонів доларів. Пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.

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