Київ має використати візит Блінкена не лише для обговорення війни, але й розв'язання економічних проблем. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.
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Армія та економіка
Експерт зазначив, що головна ціль візиту залишається незмінною – допомога Україні в протистоянні російській агресії.
Щодо військової допомоги, то все відбувається в поточному режимі, хоча тут є багато нюансів, позаяк Україні потрібно набагато більше, ніж вона отримує. Зараз потрібно сконцентруватися на наступальному озброєнні й додаткових військових ресурсах. Це буде предметом обговорення,
– пояснив аналітик.
На його думку, окрім військових питань українська влада буде просити про економічну допомогу.
"Треба не просто економічна й фінансова допомога та гроші. Йдеться про підготовку до зими й зокрема – постачання газу. По мінімуму ми закачали у наші підземні газосховища, але нам потрібен фізичний обсяг газу. Я думаю, що якраз з Блінкеном можуть обговорити постачання обсягів зрідженого газу для України, і яким чином це профінансувати", – додав Фесенко.
Він вважає, що це варіант для "підстрахування", тому що зима для України "буде складною".
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Політичні питання
Фесенко зауважив, що на сьогодні політичні питання будуть другорядними під час візиту держсекретаря до Києва.
Є суто політичні питання – що стосуються координації спільних позицій, чи подолання розбіжностей. В останні дні виникли дискусії щодо визнання росії державою-спонсоркою тероризму. Американці поки не поспішають з таким рішенням. Я думаю, що тут є як тактичні та стратегічні міркування,
– розповів оглядач.
На його думку, сторонам потрібно збалансувати підходи, щоб не було публічних протиріч.
"Щоб в Україні не виникало підозр, що нас зраджують і не допомагають. Такі емоції бувають. Тут потрібна узгоджена публічна позиція. Є також й інші питання, як-от регулювання візового режиму для росіян тощо", – резюмував експерт.
Візит Блінкена до України: що відомо
- 8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва.
- Речник ОП Сергій Никифоров заявив "Суспільному", що планується зустріч Блінкена та президент України Володимира Зеленського.
- Крім того, Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати росія в майбутньому".
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