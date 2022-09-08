Київ має використати візит Блінкена не лише для обговорення війни, але й розв'язання економічних проблем. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Армія та економіка

Експерт зазначив, що головна ціль візиту залишається незмінною – допомога Україні в протистоянні російській агресії.

Щодо військової допомоги, то все відбувається в поточному режимі, хоча тут є багато нюансів, позаяк Україні потрібно набагато більше, ніж вона отримує. Зараз потрібно сконцентруватися на наступальному озброєнні й додаткових військових ресурсах. Це буде предметом обговорення,

– пояснив аналітик.

На його думку, окрім військових питань українська влада буде просити про економічну допомогу.

"Треба не просто економічна й фінансова допомога та гроші. Йдеться про підготовку до зими й зокрема – постачання газу. По мінімуму ми закачали у наші підземні газосховища, але нам потрібен фізичний обсяг газу. Я думаю, що якраз з Блінкеном можуть обговорити постачання обсягів зрідженого газу для України, і яким чином це профінансувати", – додав Фесенко.

Він вважає, що це варіант для "підстрахування", тому що зима для України "буде складною".

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Політичні питання

Фесенко зауважив, що на сьогодні політичні питання будуть другорядними під час візиту держсекретаря до Києва.

Є суто політичні питання – що стосуються координації спільних позицій, чи подолання розбіжностей. В останні дні виникли дискусії щодо визнання росії державою-спонсоркою тероризму. Американці поки не поспішають з таким рішенням. Я думаю, що тут є як тактичні та стратегічні міркування,

– розповів оглядач.

На його думку, сторонам потрібно збалансувати підходи, щоб не було публічних протиріч.

"Щоб в Україні не виникало підозр, що нас зраджують і не допомагають. Такі емоції бувають. Тут потрібна узгоджена публічна позиція. Є також й інші питання, як-от регулювання візового режиму для росіян тощо", – резюмував експерт.

Візит Блінкена до України: що відомо

8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Речник ОП Сергій Никифоров заявив "Суспільному", що планується зустріч Блінкена та президент України Володимира Зеленського.

Крім того, Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати росія в майбутньому".

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