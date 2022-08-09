Таку думку 24 каналу висловив політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Нещодавно сенатори обох партій вкотре закликали Держдеп визнати росію спонсором тероризму.

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Чому зволікає Блінкен

Окремі політики вважають, що позиція Держсекретаря США пов'язана з небажанням ставити остаточну крапку у відносинах із москвою.

Однак, на словами Краєва, Ентоні Блінкен не відзначається проросійською риторикою.

Блінкен – не політик, а професійний дипломат. Він дивиться на це (визнання росії спонсором тероризму – 24 канал) з інструментальної точки зору. З точки зору прагматики це дуже складно,

– зазначив політолог.

Труднощі із визнанням росії спонсором тероризму

За словами Краєва, після того, як Держдеп США визнає росію державою-спонсоркою тероризму, потрібно буде переконати усіх союзників зробили те ж саме.

Потрібно, щоб такі ж рішення ухвалили усі союзники по НАТО, включаючи Угорщину, Німеччину, Францію,

– зазначив він.

Політолог пояснив, що США мають переконати партнерів, аби ті:

повністю розірвали економічні зв'язки з росією;

вивели всі інвестиції з російського ринку;

заарештували все російське майно;

заблокували російські візи;

припинили будь-які контакти з москвою.

"Ви можете собі уявити, як буде напружуватися бідолашний Держдепартамент, виконуючи це завдання? Наразі це просто неможливо", – наголосив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Визнання росії спонсором тероризму: коротко

Наприкінці серпня Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликав Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, над питанням визнання росії країною-спонсором тероризму у США активно працюють. Україна надає міжнародним партнерам усю необхідну інформацію, факти, а також аргументи. Очільники відомств роблять все можливе для того, щоб пришвидшити визнання цього факту.

Представниця Держдепартаменту США Андреа Калан наприкінці липня повідомила, що аби визнати країну спонсоркою тероризму, необхідно встановити спеціальні критерії. Конгрес США саме займається цим.

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