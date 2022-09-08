За словами Резнікова, з Єнсом Столтенбергом була продуктивна та надихаюча зустріч. Він опублікував фото, де генсек НАТО тримає уламок російської ракети.

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"НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для українського Агентства оборонних закупівель. До речі, на фото – уламок російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ", – написав Резніков.

Про що говорили на "Рамштайні"

На відкритті "Рамштайн-5" глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що важливо задовольняти потреби України у війні на перспективу. Тобто тренувати українських захисників, щоб оборонні операції були потужнішими.

Це означає невідкладний перехід до інновацій і того, щоб підштовхнути всі наші оборонно-промислові бази, щоб забезпечити Україну інструментами, які їй знадобляться для важкого шляху вперед,

– заявив Остін.

У своїй промові він також згадав контрнаступ ЗСУ на Півдні. Остін назвав це одним з ключових моментів війни.

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