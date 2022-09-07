Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Політолог Олександр Антонюк раніше також розповідав, що на зиму в Україні з'являться нові види озброєння.
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Світ не втомився допомагати Україні
Черник зазначив, що світ анітрохи не втомився допомагати України. Зустріч "Рамштайн" 8 вересня буде вже п'ятою, і це відповідь усім скептикам, які говорять, що світ більше не буде підтримувати нашу державу.
Є завдання понизити геополітичний статус росії, й він у обов'язковому порядку буде понижений,
– зауважив військовий експерт.
"Рамштайн" – це антипутінська коаліція
За словами Черника, "Рамштайн" є нічим іншим, як антипутінською, антиросійською коаліцією. У неї вже входять понад 50 країн.
"Між іншим, антигітлерівська коаліція, утворена 1 січня 1942 року, мала на старті всього 26 країн", – наголосив він.
Військовий експерт додав, що зустріч "Рамштайн" – це буде, можна сказати, остання синхронізація годинників перед тим як запрацює ленд-ліз на 44 мільярди доларів. Це відбудеться наприкінці жовтня – на початку листопада.
Маємо розуміти, що більша частина бойової допомогти, зброї буде засекречена. Вона не буде відкрита,
– підкреслив Черник.
Хід війни змінить авіація
Він переконаний, що по-справжньому змінити хід цієї війни може авіація. Зокрема, сам Черник є прихильником американських зразків.
"F-16, F-15, F-35, A-10 Thunderbolt. Хоча, скажімо, такі шведські винищувачі як-от Saab Gripen можуть підійти. Так само як і французькі Mirage 2000 чи Rafale", – зазначив військовий експерт.
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Зброя для України: останні новини
- Німеччина нещодавно передала Україні радіолокаційну станцію COBRA. Крім того, ще 5 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому не надав Україні танки. Він заявив, що його країна самостійно не діятиме у питаннях військової допомоги.
- "Рамштайн-5" буде найважливішою зустріччю, на якій поставлять "крапку". Є сподівання, що міжнародні партнери виділять нову зброю, яку ЗСУ ще не отримувала.
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