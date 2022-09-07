Комплекс та САУ передали ЗСУ протягом останнього тижня. Про це повідомили у німецькому уряді.

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Характеристики COBRA

COBRA (Counter Battery Radar) – це радіолокаційна станція, що є системою артилерійської розвідки та дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів. Приблизна вартість однієї COBRA – 50 мільйонів євро.

COBRA може вираховувати точки падіння снарядів та ракет. Також здатна виявляти до 40 батарей за 2 хвилини та визначати місце перебування на відстані до 100 кілометрів.

Що відомо про Gepard

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard стріляє зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину, використовуючи снаряди калібру 35 міліметрів. Вона гатить короткими чергами, пристосованими до цілі. А радари Gepard виявляють цілі на відстані до 15 кілометрів.

До слова, раніше українських солдатів навчали у Німеччині працювати з цими установками.

Зверніть увагу! Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням. Таким чином політик прокоментував те, що Берлін не відправив Україні танки.

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