Комплекс и САУ передали ВСУ в течение последней недели. Об этом сообщили в германском правительстве.

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Характеристики COBRA

COBRA (Counter Battery Radar) – это радиолокационная станция, являющаяся системой артиллерийской разведки и позволяющая обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров. Приблизительная стоимость одной COBRA – 50 миллионов евро.

COBRA может рассчитывать точки падения снарядов и ракет. Также способна обнаруживать до 40 батарей за 2 минуты и определять местонахождение на расстоянии до 100 километров.

Что известно о Gepard

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard стреляет со скоростью до 1000 выстрелов в минуту, используя снаряды калибра 35 миллиметров. Она бьет короткими очередями, приспособленными к цели. А радары Gepard обнаруживают цели на расстоянии до 15 километров.

Ранее украинских солдат обучали в Германии работе с этими установками.

Обратите внимание! Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением. Таким образом, политик прокомментировал то, что Берлин не отправил Украине танки.

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