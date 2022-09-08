По словам Резникова, с Йенсом Столтенбергом была продуктивная и вдохновляющая встреча. Он опубликовал фото, где генсек НАТО держит обломок российской ракеты.

По теме "Рамштайн" – это антипутинская коалиция, – Черник объяснил, чего ожидать от встречи

"НАТО планирует организовать учения на основе стандартов NSPA для украинского Агентства оборонных закупок. Кстати, на фото – обломок российской крылатой ракеты "Калибр", которая была нацелена на Киев", – написал Резников.

О чем говорили на "Рамштайне"

На открытии "Рамштайн-5" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что важно удовлетворять потребности Украины в войне на перспективу. То есть тренировать украинских защитников, чтобы оборонные операции были более мощными.

Это означает неотложный переход к инновациям и тому, чтобы подтолкнуть все наши оборонно-промышленные базы, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей понадобятся для тяжелого пути вперед,

– заявил Остин.

В своей речи он также упомянул контрнаступление ВСУ на Юге. Остин назвал это одним из ключевых моментов войны.

Обратите внимание – ВСУ выгоняют российских убийц из Харьковщины: смотрите видео