ВСУ продолжают эффективное контрнаступление по всей линии фронта. И, как отмечают в Генштабе, они уничтожают не только живую силу врага, но и склады, системы ПВО и другие важные для оккупантов объекты.

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Враг лишился 20 складов

За прошедшие сутки нашим военным удалось добиться немалых успехов. Речь идет не только об освобождении от оккупации территорий. Они еще и били по:

18 пунктах управления разного уровня;

районах сосредоточения живой силы неприятеля;

средствах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы;

артиллерийских подразделениях;

свыше 20 складов с боеприпасами и топливом.

Удалось добиться этих результатов благодаря ракетным войскам, а также артиллерии наземных войск Украины.

Какая ситуация на фронте

Несмотря на контрнаступление ВСУ, российские захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. Кроме того, они делают все возможное для того, чтобы удерживать контроль над временно захваченными районами Херсонщины, Харьковщины, Запорожья и Николаева.

Волынское и Полесское направления. Существенных изменений не наблюдается.

Северское направление. Оккупанты нанесли авиаудары как по гражданской, так и по военной инфраструктуре.

Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии захватчики открывали огонь по Харьковскому, Славянскому, Краматорскому, Бахмутскому, Авдеевскому, Новопавловскому, Запорожскому направлениях.

Что касается Южнобугского, то там враги не прекращают обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Не обошлось также и без разведки с использованием БпЛА. В Генштабе зафиксировали 36 таких вылетов с целью получения необходимой для захватчиков информации.

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Нашим военным удалось отразить и ряд атак врага. Оккупанты пробовали продвинуться в районах Зайцево, веселой долины, Соледара, Бахмута, а также Первомайского. Но добиться успеха им не удалось.

Добавим, что на протяжении последних дней из-под оккупации смогли освободить более тысячи квадратных километров. Известно об освобожденных или взятых под контроль более 30 населенных пунктов на Харьковщине. Накануне в Генштабе отмечали, что в этой области ВСУ удалось продвинуться вглубь на 50 километров.

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