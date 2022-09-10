Кадыровцы прибыли в Херсонскую область

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба 10 сентября. россияне, очевидно, паникуют и стараются всеми силами удержать занятие позиции.

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Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев", численностью до 1300 человек,

– сообщили в Генштабе.

Российские воины массово бегут из Херсона

Кадыровцев перекинули, а вот кого усиливать собираются – неизвестно. Российские воины на фоне контрнаступления ВСУ массово сбегают с оккупированной Херсонщины. Так, в направлении оккупированного Крыма наблюдается интенсивное перемещение автобусов с российскими военными.

Украинские герои наносят российским захватчикам колоссальные потери. В России – дефицит "пушечного мяса". Разведка США сообщила, что страна-агрессорка уже столкнулась с тяжелой нехваткой личного состава.

Обратите внимание! По данным разведки, 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк россии прекратил свое существование. Все военнослужащие – либо ранены, либо убиты.

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