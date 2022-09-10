Согласно прогнозам аналитиков из Института по изучению войны, вскоре ВСУ могут продвинуться максимально близко к Изюму. Об этом свидетельствует тот факт, что 9 сентября им удалось достичь окрестностей Купянска.

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Освободили тысячи квадратных километров Харьковщины

Как отметили составители отчета, по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины. Этого удалось добиться благодаря успешной контрнаступательной операции в регионе.

Наши военные не только достигли окрестностей Купянска, но и наступают на Изюм. Делают они это с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. По предварительной информации, в ближайшие дни ВСУ могут перерезать врагу наземные пути сообщения с этим городом.

Не исключают также аналитики, что защитникам Украины удалось продвинуться к северу от Грушевки. Они двигаются в сторону логистического узла оккупантов в Большом Бурлуке, что на северо-востоке Харьковской области.

Зеленский озвучил более скромную цифру

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении был несколько скромнее в цифрах. Он отметил, что с 1 сентября удалось освободить из-под оккупации более 1000 квадратных километров нашего государства. В то же время, он сделал акцент на том, что активные боевые действия на передовой продолжаются. И уже удалось освободить десятки населенных пунктов.

Глава государства отметил, что ВСУ, разведка, а также СБУ эффективно работают на нескольких оперативных направлениях. Это позволило освободить от вражеских бойцов более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

По словам Зеленского, в части этих сел проводят проверку и охрану территории. Наши военные делают все для того, чтобы постепенно взять под контроль еще больше населенных пунктов, а вместе с тем обеспечить безопасность нашим гражданам.

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