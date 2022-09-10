Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку не був фейком. Українські сили дійсно просунулися вперед, однак окупанти не очікували удару на Харківщині.

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Як наголошує Ступак, українці регулярно нагнітали інформацією, що от-от підуть в контрнаступ на Херсон. Росіяни тривалий час спостерігали на це з недовірою, однак після низки повідомлень таки почали накопичувати техніку та особовий склад на правому березі Херсонщини.

Ймовірно, окупанти бачили, що ЗСУ накопичують сили на Харківщині. Однак вони, ймовірно, не врахували, що українці зможуть наступати одразу на двох напрямках.

Можливо, розрахунок в росіян був такий. Українці спершу сконцентруються на Херсонщині. Харківщина – можливо, але одразу два напрямки? Навряд чи. Я знаю особисто, мені розказували, що деякі росіяни тікали в одних трусах. Вони взагалі сиділи на Харківщині на "розслабоні". Ніхто не вірив, що буде наступ саме там, –

зазначив Ступак.

Зараз з різних перехоплень чути, що окупанти тікали і пішки, і вбрід через річку, а кому пощастило, то на попутках. Зараз усі сподіваються, що просування ЗСУ продовжиться і надалі.

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Додамо, росіяни намагалися так швидко втекти з деяких населених пунктів Харківщини, що покидали величезну кількість трофейної техніки. Українцям вдалося захопити особливо круті "трофеї" – "Тор", "Град" і навіть "Зоопарк".