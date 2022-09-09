Фото та відео залишеної ворожої техніки оприлюднили низка телеграм-каналів, що спеціалізуються на військовій тематиці, передає 24 канал.

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Зокрема, на теренах Харківщини наші бійці привласнили:

ЗРК 9К331 "Тор-М1",

заряджений БМ-21 "Град",

радіолокаційний комплекс 1Л261 з контрбатарейного комплексу 1Л260 "Зоопарк-1М".

І це, ми впевнені, далеко не кінець. Парад "ленд-лізу" від росіян продовжиться, адже ЗСУ не зупиняться та продовжать нищити ворога.

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Що відомо про контрнаступ на Харківщині

Українські військові продовжують свій наступ, звільняючи все більше населених пунктів. Завдяки їхнім зусиллям Україна повернула територію розміром з Ліхтенштейн. Повернення наших територій і громадян, які жили в окупації, для українців є великим святом.

Політолог Микола Давидюк заявив, що для росії успіхи ЗСУ мають катастрофічне значення. Росіяни втрачають обличчя й браваду путіна, який обіцяв нас дуже швидко брати, їсти і викидати.

Ввечері 9 вересня Зеленський зазначив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав, що на Балаклійському напрямку ЗСУ досягнули успіхів. Тож ті населені пункти, які таки вдалося звільнити від ворога, вже проходять етап зачистки.

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