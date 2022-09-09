Ще одна деталь, яка це видає – збільшення обсягів військової допомоги, яку зараз отримує Україна. Про це в ефірі 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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НАТО планує довгострокову співпрацю з ЗСУ

Він відзначив, що певний скачок відбувся на початку серпня. Нині Валерій Залужний та командири НАТО роблять практично співзвучні заяви.

Вони кажуть про те, що країни НАТО, Пентагон беруть Збройні Сили України у свою орбіту, планують довгострокові перспективи роботи з нашими ЗСУ,

– заявив Роман Світан.

На його думку, це говорить про те, що Збройні Сили України підтягуються до стандартів НАТО та готуються до фактичного вступу в Альянс.

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Україна навіть не готується самотужки

Військовий експерт відзначає, що вже можна говорити про те, що нас фактично "взяли в орбіту" й всіма способами ставлять ЗСУ в стрій армій НАТО.

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"Наші зусилля з виконання завдань на фронті, наша хоробрість показує країнам-членам НАТО, що ми є не гіршою, а в дечому й кращою альтернативою їхнім зусиллям", – пояснив офіцер.

За його словами, своєю міццю Збройні Сили України спроможні посилити спільний корпус армій НАТО.