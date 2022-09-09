Відтак, Україні можуть дати навіть більше зброї, ніж планували до зустрічі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович.

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ЗСУ напрацювали на потужну зброю

Є сподівання, що завдяки вдалим контрнаступальним діям Україна зможе розраховувати на доволі серйозні зразки озброєння. Особливо враховуючи статтю Валерія Залужного та Михайла Забродського, де вони обґрунтовують необхідність надання далекобійних систем.

Зокрема ракет – задля досягнення ракетного паритету з росією. Я думаю, що це був певний заклик до партнерів, який прозвучав якраз напередодні "Рамштайну", щоб нам надали зразки цих озброєнь,

– вважає Денис Попович.

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Смертоносні пасочки для України

Фахівець підкреслив, що Україні після "Рамштайну" можуть передати "смертоносні пасочки". Він переконаний, що ніхто з партнерів вже серйозно не зважає на погрози росії.

"Давайте згадаємо публікацію The Hill, яка свідчить про те, що американська адміністрація вже не звертає уваги на шантаж і погрози російської федерації", – навів приклад оглядач.

Також він пригадав слова американських військових офіцерів, які заявляли, що варто укріплювати й підтримувати Україну, допомагати перебудовувати Збройні Сили.