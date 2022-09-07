Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю першому заступнику Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони й розвідки Михайлу Забродському.

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ЗСУ мають досяжність у 20 разів меншу, ніж окупанти

Залужний розповів, що найпоказовішим втіленням диспропорції є різниця в граничній досяжності засобів ураження:

для окупантів вона становить до 2000 кілометрів з урахуванням дальності польоту крилатих ракет повітряного базування,

для ЗСУ вона фактично обмежена 100 кілометровою дальністю польоту ракет і глибини розташування стартових позицій застарілих ОТРК.

Таким чином, з початку широкомасштабної агресії засоби ураження Збройних Сил України мають досяжність майже у 20 разів меншу, ніж має противник. У перекладі на мову військової практики це означає, що ЗС України, в кращому випадку, можуть завдавати удари застарілими засобами ураження лише на глибину оперативного тилу противника,

– зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас окупанти здатні безкарно завдавати точкових ударів по цілях на всю глибину території країни.

"Саме це має розглядатися як центр тяжіння зс рф з військової точки зору. Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками", – додав Залужний.

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Як виправити диспропорцію

За словами головнокомандувача, звичайно, неможливо одночасно позбавити окупантів такої суттєвої переваги. Водночас, зважаючи на чисельність і наявність ресурсів в їхньому розпорядженні, сама можливість усунути її повністю викликає сумнів.

"Але цілком можливо протиставити противнику свою спроможність діяти подібним чином і на подібну дальність. Мова йде, звісно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії", – зазначив Залужний.

Мовиться не лише про певну зброю, зокрема ракети MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars. На думку головнокомандувача ЗСУ слід застосувати комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-морських сил ЗСУ та інших складових їхньої могутності.

Обговорення повинно вестись стосовно створення або нарощування спроможностей, а не виключно про кількість озброєння та обладнання для бригад, що плануються до переоснащення,

– додав Залужний.

За його словами, лише в такому випадку можна обговорювати вплив на реальний центр тяжіння росії у цій війні, який полягає в її “віддаленому” характері.

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