Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью первому заместителю Председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Михаилу Забродскому.

К теме Залужный предположил, какова сейчас цель россии в отношении Украины и попытается ли враг снова пойти на Киев

ВСУ имеют досягаемость в 20 раз меньше, чем оккупанты

Залужный рассказал, что наиболее показательным воплощением диспропорции является разница в предельной досягаемости средств поражения:

для оккупантов она составляет до 2000 километров с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования,

для ВСУ она фактически ограничена 100 километровой дальностью полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших ОТРК.

Таким образом, с начала широкомасштабной агрессии средства поражения Вооруженных Сил Украины имеют досягаемость почти в 20 раз меньше, чем есть у противника. В переводе на язык военной практики это означает, что ВС Украины, в лучшем случае, могут наносить удары устаревшими средствами поражения только на глубину оперативного тыла противника,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

В то же время оккупанты способны безнаказанно наносить точечные удары по целям на всю глубину территории страны.

"Именно это должно рассматриваться как центр тяжести вс рф с военной точки зрения. Пока такое положение будет сохраняться, эта война может длиться годами", – добавил Залужный.

Заметьте Наша победа не будет скорой, но это точно не на года, – Данилов

Как исправить диспропорцию

По словам главнокомандующего, конечно, невозможно единовременно лишить оккупантов такого существенного преимущества. В то же время, ввиду численности и наличия ресурсов в их распоряжении, сама возможность устранить его полностью вызывает сомнение.

"Но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность. Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", – отметил Залужный.

Речь идет не только об определенном оружии, в том числе ракетах MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars. По мнению главнокомандующего ВСУ, следует применить комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВСУ и других составляющих их мощи.

Обсуждение должно вестись о создании или наращивании возможностей, а не исключительно о количестве вооружения и оборудования для бригад, планируемых к переоснащению,

– добавил Залужный.

По его словам, только в таком случае можно обсуждать влияние на реальный центр тяжести россии в этой войне, который заключается в ее "удаленном" характере.

Будет интересно – в британской разведке рассказали, что у путина дилемма из-за контрнаступления Украины: смотрите видео