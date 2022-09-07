Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью первому заместителю Председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Михаилу Забродскому.
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ВСУ имеют досягаемость в 20 раз меньше, чем оккупанты
Залужный рассказал, что наиболее показательным воплощением диспропорции является разница в предельной досягаемости средств поражения:
- для оккупантов она составляет до 2000 километров с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования,
- для ВСУ она фактически ограничена 100 километровой дальностью полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших ОТРК.
Таким образом, с начала широкомасштабной агрессии средства поражения Вооруженных Сил Украины имеют досягаемость почти в 20 раз меньше, чем есть у противника. В переводе на язык военной практики это означает, что ВС Украины, в лучшем случае, могут наносить удары устаревшими средствами поражения только на глубину оперативного тыла противника,
– отметил главнокомандующий ВСУ.
В то же время оккупанты способны безнаказанно наносить точечные удары по целям на всю глубину территории страны.
"Именно это должно рассматриваться как центр тяжести вс рф с военной точки зрения. Пока такое положение будет сохраняться, эта война может длиться годами", – добавил Залужный.
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Как исправить диспропорцию
По словам главнокомандующего, конечно, невозможно единовременно лишить оккупантов такого существенного преимущества. В то же время, ввиду численности и наличия ресурсов в их распоряжении, сама возможность устранить его полностью вызывает сомнение.
"Но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность. Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", – отметил Залужный.
Речь идет не только об определенном оружии, в том числе ракетах MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars. По мнению главнокомандующего ВСУ, следует применить комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВСУ и других составляющих их мощи.
Обсуждение должно вестись о создании или наращивании возможностей, а не исключительно о количестве вооружения и оборудования для бригад, планируемых к переоснащению,
– добавил Залужный.
По его словам, только в таком случае можно обсуждать влияние на реальный центр тяжести россии в этой войне, который заключается в ее "удаленном" характере.