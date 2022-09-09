Следовательно, Украине могут дать даже больше оружия, чем планировали до встречи. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный обозреватель Денис Попович.

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ВСУ наработали на мощное оружие

Есть надежда, что благодаря успешным контрнаступательным действиям Украина сможет рассчитывать на довольно серьезные образцы вооружения. Особенно учитывая статью Валерия Залужного и Михаила Забродского, где они обосновывают необходимость предоставления дальнобойных систем.

В частности, ракет – для достижения ракетного паритета с россией. Я думаю, что это был определенный призыв к партнерам, прозвучавший как раз накануне "Рамштайна", чтобы нам предоставили образцы этих вооружений,

– считает Денис Попович.

Денис Попович об успехах ВСУ и оружии для Украины: смотрите видео

Смертоносные куличи для Украины

Специалист подчеркнул, что Украине после "Рамштайна" могут передать "смертоносные куличи". Он убежден, что никто из партнеров уже серьезно не относится к угрозам россии.

"Давайте вспомним публикацию The Hill, свидетельствующую о том, что американская администрация уже не обращает внимания на шантаж и угрозы российской федерации", – привел пример обозреватель.

Также он вспомнил слова американских военных офицеров, заявлявших, что следует укреплять и поддерживать Украину, помогать перестраивать Вооруженные Силы.