Еще одна издающая деталь – увеличение объемов военной помощи, которую сейчас получает Украина. Об этом в эфире 24 канала рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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НАТО планирует долгосрочное сотрудничество с ВСУ

Он отметил, что определенный скачок произошел в начале августа. Сегодня Валерий Залужный и командиры НАТО делают практически созвучные заявления.

Они говорят о том, что страны НАТО, Пентагон берут Вооруженные Силы Украины на свою орбиту, планируют долгосрочные перспективы работы с нашими ВСУ.

– заявил Роман Свитан.

По его мнению, это говорит о том, что Вооруженные Силы Украины подтягиваются к стандартам НАТО и готовятся к фактическому вступлению в Альянс.

Роман Свитан о ситуации на фронте и перспективах Украины: смотрите видео

Украина даже не готовится своими силами

Военный эксперт отмечает, что уже можно говорить о том, что нас фактически "взяли на орбиту" и всеми способами ставят ВСУ в строй армий НАТО.

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"Наши усилия по выполнению задач на фронте, наша храбрость показывает странам-членам НАТО, что мы не хужая, а в чем-то и лучшая альтернатива их усилиям", – пояснил офицер.

По его словам, своей мощью Вооруженные Силы Украины способны усилить общий корпус армий НАТО.