Информация от разведки поступила 10 сентября, когда появилась информация, что ВСУ, вероятно, зашли на территорию Донецкого аэропорта. Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – 11 сентября рассказал детали.

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По словам Андрющенко, пушилин должен быть в Мариуполе и принять участие в "концерте" на костях. Речь идет о циничном мероприятии, которое провели оккупанты возле местного драмтеатра, в котором россия убила около 300 человек.

Впоследствии пушилин и иващенко должны были ехать в сторону побережья. В то же время что-то пошло не так.

Поэтому Иващенко тоже наточил лыжи в сторону Новоазовска, но его собственная охрана прозрачно намекнула, что в Новоазовск при нынешних условиях он поедет только в гробу. Мариупольцы, Константина пару дней не увидите. Запой,

– заявил Андрющенко.

Он добавил, что пока никто не знает, где же беглец пушилин.

Зеленский анонсировал освобождение Донбасса

Владимир Зеленский в обращении 10 сентября поздравил Лиман с днем города и заявил, что уже скоро туда вернется украинский флаг. Кроме того, президент подчеркнул, что вся Донецкая область будет свободной. Все люди будут жить счастливо и в безопасности.

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