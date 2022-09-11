У театрі, біля якого окупанти проводять "концерт", росіяни вбили близько 300 людей

Відео "концерту" з'явилося у місцевих соціальних мережах, пише 24 канал. Пропагандисти в Маріуполі виступили з цинічною промовою та запросили оркестр.

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Цинічне дійство відбувалося біля будівлі драмтеатру, яку росіяни 16 березня 2022 року знищили важкими бомбами. Як відомо, в будівлі від обстрілів рятувалося чимало людей. Унаслідок обстрілу ворога загинуло близько 300 людей.

Цинічний концерт біля театру в Маріуполі: відео

Слід зазначити, що окупанти вже вкотре проводять "концерт" на кістках у знищеному Маріуполі. На початку серпня росіяни провели рок-концерт на руїнах "Азовсталі", де українські воїни героїчно тримали оборону.

Для цієї ганьби окупанти зробили імпровізовану сцену біля заводу і провели "концерт". На цьому дійстві окупантів та псевдоволонтерів розважав гітарист, який співав на фоні зруйнованого заводу.

Окупанти можуть провести "судилище" в Маріуполі

Перед Днем Незалежності України в інформаційному просторі з'явилася інформація, що росія планує в Маріуполі організувати "судилище" для українських військовополонених з "Азовсталі". Для цього загарбники навіть привезли клітки до Маріуполя.

В українській розвідці попереджали, що росіяни можуть здійснити провокацію, завдавши ракетного удару. На тлі цієї інформації Володимир Зеленський попередив, що Україна вийде з мирних переговорів, якщо росія проведе цинічне "судилище".

Хоча 24 серпня росія не провела "судилище", однак продовжує погрожувати, що зробить це. В Україні погрози ворога пов'язують з успіхами ЗСУ на всіх напрямках.

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