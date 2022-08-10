Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. До речі, до "трибуналу" готуються у тимчасово окупованому Маріуполі, а саме – у філармонії.

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Що окупанти творять у Маріуполі

За словами Андрющенка, російські загарбники бояться військових.

Один висновок: вони бояться їх живих, в бою, в полоні і навіть - загиблих. До речі – цю філармонію відбудовує Санкт-Петербург. Позиціювали як заміну Драмтеатру. І ось вона – правда. Зрозуміло, чому так стараються,

– сказав радник голови міста.

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"Трибунал у клітках": головні новини

Нещодавно у мережі з'явилися фото підготовки окупантів до показового судилища над захисниками "Азовсталі". Рідні бійців відреагували на моторошні кадри та звернулися до президента.

Рідні військових просять владу втрутитися, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.

Михайло Подоляк заявив, що суд над українськими полоненими є воєнним злочином.

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