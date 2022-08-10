Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Кстати, к "трибуналу" готовятся во временно оккупированном Мариуполе, а именно – в филармонии.

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Что оккупанты творят в Мариуполе

По словам Андрющенко, российские захватчики боятся воинов.

Один вывод: они боятся их живых, в бою, в плену и даже – погибших. Кстати – эту филармонию отстраивает Санкт-Петербург. Позиционировали как замену Драмтеатра. И вот она – правда. Понятно, почему так стараются,

– сказал советник главы города.

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"Трибунал в клетках": главные новости

Недавно в сети появились фото подготовки оккупантов к показательному судилищу над защитниками "Азовстали". Родные бойцов отреагировали на жуткие кадры и обратились к президенту.

Родные военных просят власть вмешаться, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка Прокопенко.

Михаил Подоляк заявил, что суд над украинскими пленниками является военным преступлением.

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