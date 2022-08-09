Захватчики подготовили для пленных украинских военных клетки. К "трибуналу" готовятся во временно оккупированном Мариуполе.

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В Ассоциации семей защитников "Азовстали" прокомментировали подготовку оккупантов к "трибуналу в клетках"

Родные защитников "Азовстали" рассказали, что в последние сутки сеть всколыхнула новость о подготовке россиян к проведению "международного" трибунала над бойцами полка Прокопенко, защищавшими Мариуполь.

Сначала оккупанты продемонстрировали металлические клетки в мариупольской филармонии. Однако впоследствии информацию о подготовке к показательному судилищу подтвердил и так называемый "председатель" квазиреспублики на Донбассе денис пушилин.

В Ассоциации семей защитников "Азовстали" отметили, что в квазиреспублике невозможно проведение "международного" трибунала, ведь ее признали только такие же псевдогосударства как Абхазия и Южная Осетия.

Готовится пропагандистское шоу, и где бы оно ни было – в Донецке или Мариуполе, оно не будет признано никем в мире.

– говорится в сообщении.

Кроме того, другие государства, тем более никем не признанные квазиреспублики, не могут судить военнослужащих ВСУ, выполнявших определенные государством и законом обязанности на территории Украины.

"Такой "трибунал" не будет иметь никакой силы в правовом поле Украины", – подчеркнули в Ассоциации.

Родные бойцов отметили, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями 1949 года. Поэтому любые посягательства на человеческое достоинство попавших в плен бойцов запрещены, как и их осуждение или применение наказания без предварительного решения законного суда.

"Итак, все эти показательные шоу с судами и трибуналами абсолютно противоречат общепризнанным международным законам об обращении с военнопленными", – добавили в Ассоциации.

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Родные защитников обратились к президенту

Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и всем международным организациям, в частности, гарантам безопасности бойцов – Международному комитету Красного Креста и ООН. Родные военных просят их вмешаться в этот театр абсурда, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка Прокопенко.

"Всех неравнодушных призываем проверять информацию, которую вы распространяете, и не вестись на громкие посты с фейковой информацией. Наш враг коварен – все вбросы он делает с целью дальнейшей дискредитации полка Прокопенко и введения аудитории в свое подлое заблуждение", – заявили в Ассоциации.

Там добавили, что 8 августа сообщение с подобной ложной информацией собрало более 170 тысяч лайков в инстаграме.

"В то же время реальные новости о защитниках "Азовстали" не собирают и десятую часть такой поддержки", – отметили родные бойцов.

Поэтому в Ассоциации призвали украинцев помнить о медиагигиене и искать правду только в надежных источниках.

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