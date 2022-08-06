Методы оккупантов действительно варварские и садистские. Они для этого самосуда завозят клетки.

Когда планируют показательный "суд"

Городской голова Вадим Бойченко сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. По его словам, диаметр арматуры составляет 20 миллиметров. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины.

Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру,

- сказал Бойченко.

Он обратился к мировому сообществу, ООН и Красного Креста, чтобы организации вмешались в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки.