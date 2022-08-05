Об этом сообщают местные СМИ. Отмечают, что концерт был организован на территории разрушенного завода "Азовсталь", где убивали украинцев.

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Действо организовали для оккупантов и псевдоволонтеров. Выступил один гитарист на импровизированной сцене из ящиков на фоне развалин.



Аудитория концерта / Фото MRPL News

Анонсировали концерт

Ранее о "рок-концерте" на "Азовстали" сообщали местные жители, оставшиеся в оккупированном Мариуполе. Оккупанты анонсировали дату – 4 августа. О таких планах сообщали псевдореспублики и Молодая Гвардия Единой россии.

Планы на "Азовсталь"

россияне придумали "концепцию" развития Мариуполя. Они хотят интегрировать город в состав псевдореспублики.

Согласно "плану развития" оккупанты хотят, чтобы к 2025 году в Мариуполе было 200 тысяч человек (до 24 июля там проживало примерно полмиллиона человек). Отдельный раздел стратегии россияне посвятили "Азовстали". Они хотят засыпать подземную часть завода мусором.

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Гуманитарная катастрофа

В оккупированном Мариуполе нет лекарств. В частности, ситуация критична с инсулином. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, на весь населенный пункт есть один врач эндокринолог.

Медик приезжает из оккупированного Донецка. У него можно получить российский инсулин. Люди стоят за лекарством в огромной очереди.

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