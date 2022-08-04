Захватчики, чьи преступления в Мариуполе Анджей Дуда сравнил со зверствами нацистов в Варшаве, продолжают шокировать. В этот раз они решили продемонстрировать свои намерения "развивать" город.

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Враг хочет интегрировать Мариуполь в "днр"

Как рассказывают в Главном управлении разведки, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства россии планирует заняться Мариуполем. Об этом свидетельствует документ, получивший название "концепция мастер-плана развития города Мариуполь". В нем враг описывает, каким он хотел бы видеть будущее города.

Важнейшая часть документа – стремление интегрировать Мариуполь в так называемую днр. После этого оккупанты планируют присоединить город с этой Донецкой областью – еще одна влажная мечта врага – к россии.

Согласно этому плану – внимание – население Мариуполя должно "увеличиться" до 200 тысяч. Этой цифры планируется достичь к 2025 году. А теперь напомним, что до полномасштабного вторжения в нем проживало полмиллиона человек. Очередное доказательство того, что оккупантам безразлично, что подавать за достижение.

А еще в течение нескольких последующих лет оккупанты планируют заниматься транспортной и социальной инфраструктурой. То есть как-нибудь будут восстанавливать то, что сами же уничтожили в рамках "освобождения".

"Азовсталь" просто засыпят мусором

Враг не был бы собой, если бы обошел вниманием "Азовсталь". В том же документе целую главу посвятили металлургическому комбинату, который служил убежищем для тысяч гражданских жителей города. И его ожидает несколько сценариев развития событий. Речь идет о:

стремлении засыпать подземную часть "Азовстали" мусором, обустроить там парк и создать сельхозугодья;

замысел обустроить парк и развить туристско-рекреационные зоны.

Интересно, что в зависимости от выбранного варианта "реконструкции" на реализацию проекта потребуется от 8 до 42 лет. Если говорить о средствах, которые готова россия вложить в Мариуполь, то говорится о более чем 60 миллиардах рублей.

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