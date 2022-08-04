Загарбники, чиї злочини у Маріуполі Анджей Дуда порівняв зі звірствами нацистів у Варшаві, продовжують шокувати. Цього разу вони вирішили продемонструвати свої наміри "розвивати" місто.

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Ворог хоче інтегрувати Маріуполь в "днр"

Як розповідають в Головному управлінні розвідки, міністерство будівництва і житлово-комунального господарства росії планує зайнятись Маріуполем. Про це свідчить документ, який отримав назву "концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь". У ньому ворог описує, яким би він хотів бачити майбутнє міста.

Найважливіша частина документа – прагнення інтегрувати Маріуполь в так звану "днр". Після цього окупанти планують приєднати місто з цією Донецькою областю – ще одна волога мрія ворога – до росії.

Згідно з цим планом – увага – населення Маріуполя має "зрости" до 200 тисяч. Цієї цифри планують досягнути до 2025 року. А тепер нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення у ньому мешкало пів мільйона людей. Черговий доказ того, що окупантам байдуже, що подавати за здобуток.

А ще упродовж кількох наступних років окупанти планують займатись транспортною й соціальною інфраструктурою. Тобто як-небудь відбудовуватимуть те, що самі ж знищили у рамках "освобождєнія".

"Азовсталь" просто засиплють сміттям

Ворог не був би собою, якби оминув увагою "Азовсталь". У тому ж таки документі цілий розділ присвятили металургійному комбінату, який був прихистком для тисяч цивільних мешканців міста. І на нього очікує кілька сценаріїв розвитку подій. Мовиться про:

прагнення засипати підземну частину "Азовсталі" сміттям, облаштувати там парк і створити сільгоспугіддя;

задум облаштувати парк і розвинути туристично-рекреаційні зони.

Цікаво, що у залежності від обраного варіанту "реконструкції", на реалізацію проєкту знадобиться від 8 до 42 років. Якщо говорити про кошти, які готова росія вкласти в Маріуполь, то мовиться про понад 60 мільярдів рублів.

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