24 канал зібрав найголовніші новини на 162 день повномасштабної війни росії проти України. Що відбувається на полі бою та в українських містах сьогодні, 4 серпня, розповідаємо нижче.

До теми Коли оборона ворога впаде та підсумки візиту Пелосі на Тайвань: головне за 161 день війни

05:47 Велика Британія планує виділити для України 3 мільярди фунтів. Гроші скерують на армію, а також на відбудову України.

05:07 Володимир Зеленський шукає прямого діалогу з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Наш президент заявив, що хоче поговорити, щоб у КНР переглянули те, як ставляться до росії.

04:01 Червоний Хрест заявив, що не може та не гарантував безпеку українським полоненим. А при взятті захисників Маріуполя в полон виступив в ролі "нейтрального посередника".

01:41 В районі залізничного Антонівського мосту в Херсоні в ніч на 4 серпня почалася пожежа. Ймовірно, по ньому завдали удару. Також почали лунати вибухи в окупованих Донецьку та Макіївці.

01:37 ОК "Південь" повідомило, що в Чорнобаївці Збройні Сили України ліквідували ворожий пункт управління. Він належав 22 армійському корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів. Ворог втратив техніку та особовий склад.

00:16 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що росіяни не візьмуть Краматорськ і Слов'янськ. Але, на його думку, по цих містах будуть бити нещадно. Тому людям треба евакуюватися.